Пластиковые окна в Питере, кто заказывал?
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Пластиковые окна в Питере, кто заказывал?
Добрый день, заказывал ли кто-то монтаж пластиковых окон в Питере недавно? И какой сейчас профиль самый ходовой? Что бы выбрать из профилей и стеклопакетов, все-таки есть разные варианты по разным профилям. Сейчас выбор среди производителей и номенклатуры огромный.
Re: Пластиковые окна в Питере, кто заказывал?
То есть вас именно Питер интересует? Ну можете посмотреть вот здесь https://okna-leningrad.ru/okna/ Соответственно можно будет посмотреть все, т.к. там можно было все посмотреть, стоимости, технические характеристики профилей, соответственно можно было все посмотреть. К тому же там были варианты и да, у них там есть все. Во всяком случае по профилям Рехау и Брусбокс.
Re: Пластиковые окна в Питере, кто заказывал?
Да, меня интересует именно Питер, то есть у нас там квартира, где нужно установить пластиковые окна, поэтому хотелось бы больше подробностей: какие вы профили заказывали, какие вы заказывали стеклопакеты? Вопрос сроков изготовления профиля и сроков монтажа пластиковых окон также волнуют.
Re: Пластиковые окна в Питере, кто заказывал?
Ну тогда у Ленинградских окон и потолков можно будет посмотреть различные профили. Да, мы брали у них монтаж пластиковых окон, так вот у нас профили Рехау Грацио и двухкамерные стеклопакеты. Причем по деньгам там можно рассчитывать на скидку, если вы берете сразу несколько профилей.
Re: Пластиковые окна в Питере, кто заказывал?
Кстати, можно будет посмотреть все, но что там все-таки по срокам? То есть какие сроки первоначально вам были обозначены и какие сроки вы получили в итоге? А также, какие гарантии они там предоставляют? И приходилось ли вам хоть раз пользоваться этими гарантиями?
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