Сообщение Hiper » Сегодня, 12:43

Кстати, можно будет посмотреть все, но что там все-таки по срокам? То есть какие сроки первоначально вам были обозначены и какие сроки вы получили в итоге? А также, какие гарантии они там предоставляют? И приходилось ли вам хоть раз пользоваться этими гарантиями?