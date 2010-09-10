Сообщение klonik » Сегодня, 13:47

Сегодня поступил очень странный звонок на телефон, не знаю, как реагировать. Звонили мошенники, это сто процентов, но схема какая-то новая. Все крутилось вокруг недавно купленной нами в США машины, причем у ребят были все данные. Как такое возможно?