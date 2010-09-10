Подскажите
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Подскажите
Сегодня поступил очень странный звонок на телефон, не знаю, как реагировать. Звонили мошенники, это сто процентов, но схема какая-то новая. Все крутилось вокруг недавно купленной нами в США машины, причем у ребят были все данные. Как такое возможно?
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