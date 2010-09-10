Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 138 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Интернет-маркетинг, курсы Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:38 Привет. В сфере интернет-маркетинга кто-то из форумчан работает? Как вы начинали? Проходили курсы или сразу устроились помощником специалиста? Или сами изучали по всяким видео и статьям из Яндекса? Хочу выбрать курс https://courseworld.ru/ длительностью до 2-х месяцев, понять основы контекстной рекламы и маркетинга в целом. Поделитесь вашим опытом, пожалуйста. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Реклама и Дизайн»