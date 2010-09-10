Интернет-маркетинг, курсы

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Интернет-маркетинг, курсы

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:38

Привет. В сфере интернет-маркетинга кто-то из форумчан работает? Как вы начинали? Проходили курсы или сразу устроились помощником специалиста? Или сами изучали по всяким видео и статьям из Яндекса? Хочу выбрать курс https://courseworld.ru/ длительностью до 2-х месяцев, понять основы контекстной рекламы и маркетинга в целом. Поделитесь вашим опытом, пожалуйста.
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