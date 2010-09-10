Какая выгода от промокодов?

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Какая выгода от промокодов?

Сообщение viktorcok » Сегодня, 11:23

Промокоды предоставляют различные выгоды как для покупателей, так и для продавцов/провайдеров услуг.

Для покупателей:

Скидки: Промокоды позволяют получить скидку на товары или услуги, что позволяет сэкономить деньги при покупке.
Бесплатная доставка: Некоторые промокоды предоставляют возможность получить бесплатную доставку товаров, что также позволяет сэкономить на расходах.
Дополнительные бонусы: Некоторые промокоды предоставляют дополнительные бонусы, такие как подарки, дополнительные товары или услуги.
Расширение возможностей: Промокоды могут дать возможность попробовать новые товары или услуги с минимальными рисками или затратами.
К примеру: я использовал промокод Xiaomi и получил скидку 2000₽ на покупку смартфона POCO X6

Для продавцов/провайдеров услуг:

Привлечение новых клиентов: С помощью промокодов можно привлечь новых клиентов, которые могут заинтересоваться продуктами или услугами именно из-за наличия скидок или бонусов.
Увеличение объёма продаж: Промокоды могут стимулировать повышение объема продаж, так как люди чаще склонны совершать покупку, когда они могут получить скидку или дополнительные преимущества.
Оказание поддержки: Промокоды могут использоваться для поддержки клиентов, которые уже совершали покупки, позволяя им получить скидки или бонусы как благодарность за лояльность.
Маркетинговый инструмент: Промокоды могут быть использованы в качестве маркетингового инструмента, различные акции с промокодами могут использоваться для укрепления бренда, повышения узнаваемости и продвижения продукции или услуги.
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