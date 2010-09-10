Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.



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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 72 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Какая выгода от промокодов? Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 11:23 Промокоды предоставляют различные выгоды как для покупателей, так и для продавцов/провайдеров услуг.



Для покупателей:



Скидки: Промокоды позволяют получить скидку на товары или услуги, что позволяет сэкономить деньги при покупке.

Бесплатная доставка: Некоторые промокоды предоставляют возможность получить бесплатную доставку товаров, что также позволяет сэкономить на расходах.

Дополнительные бонусы: Некоторые промокоды предоставляют дополнительные бонусы, такие как подарки, дополнительные товары или услуги.

Расширение возможностей: Промокоды могут дать возможность попробовать новые товары или услуги с минимальными рисками или затратами.

К примеру: я использовал



Для продавцов/провайдеров услуг:



Привлечение новых клиентов: С помощью промокодов можно привлечь новых клиентов, которые могут заинтересоваться продуктами или услугами именно из-за наличия скидок или бонусов.

Увеличение объёма продаж: Промокоды могут стимулировать повышение объема продаж, так как люди чаще склонны совершать покупку, когда они могут получить скидку или дополнительные преимущества.

Оказание поддержки: Промокоды могут использоваться для поддержки клиентов, которые уже совершали покупки, позволяя им получить скидки или бонусы как благодарность за лояльность.

Маркетинговый инструмент: Промокоды могут быть использованы в качестве маркетингового инструмента, различные акции с промокодами могут использоваться для укрепления бренда, повышения узнаваемости и продвижения продукции или услуги. Скидки: Промокоды позволяют получить скидку на товары или услуги, что позволяет сэкономить деньги при покупке.Бесплатная доставка: Некоторые промокоды предоставляют возможность получить бесплатную доставку товаров, что также позволяет сэкономить на расходах.Дополнительные бонусы: Некоторые промокоды предоставляют дополнительные бонусы, такие как подарки, дополнительные товары или услуги.Расширение возможностей: Промокоды могут дать возможность попробовать новые товары или услуги с минимальными рисками или затратами.К примеру: я использовал промокод Xiaomi и получил скидку 2000₽ на покупку смартфона POCO X6Привлечение новых клиентов: С помощью промокодов можно привлечь новых клиентов, которые могут заинтересоваться продуктами или услугами именно из-за наличия скидок или бонусов.Увеличение объёма продаж: Промокоды могут стимулировать повышение объема продаж, так как люди чаще склонны совершать покупку, когда они могут получить скидку или дополнительные преимущества.Оказание поддержки: Промокоды могут использоваться для поддержки клиентов, которые уже совершали покупки, позволяя им получить скидки или бонусы как благодарность за лояльность.Маркетинговый инструмент: Промокоды могут быть использованы в качестве маркетингового инструмента, различные акции с промокодами могут использоваться для укрепления бренда, повышения узнаваемости и продвижения продукции или услуги. Вернуться к началу

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