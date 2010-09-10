Сообщение Изаура » Сегодня, 14:36

Я заметила, что очень многие родители стремятся реализовать в своих детях то, чего не добились сами. И при этом. ребенок потом непременно родителям обязан! обязан обеспечивать их старость. У некоторых родителей доходит до абсурда! Мать нашего знакомого сидит дома безработная потому что "я за свою жизнь уже наработалась, хватит!", а он по ее мнению неблагодарный сын потому что не хочет бросить институт и пойти работать. А ей же надо и за квартиру платить, и кушать, желательно не пустые макароны, а что-то существенное!



Но это - частный случай. обычно, все проявляется менее заметно. А мне вот интересно, ребенка рожают для себя (куколку-игрулечку), потом то, что родили кормят и растят ибо реально обязаны раз родили. ребенок вырос и почему он чем-то кому-то обязан, кроме себя самого?! при этом я не против того, что мы помогаем родителям мужа раз уж можем, тем более, люди достойные и любимые! они не просят и тем более, не требуют, не навешивают обязательств, но мы сами хотим!



Как же так, что некоторым родителям дети сами хотят помочь, а у некоторых - непрекращающаяся война поколений?