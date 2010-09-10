Почему родители хотят хорошо жить за счет детей?
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Почему родители хотят хорошо жить за счет детей?
Я заметила, что очень многие родители стремятся реализовать в своих детях то, чего не добились сами. И при этом. ребенок потом непременно родителям обязан! обязан обеспечивать их старость. У некоторых родителей доходит до абсурда! Мать нашего знакомого сидит дома безработная потому что "я за свою жизнь уже наработалась, хватит!", а он по ее мнению неблагодарный сын потому что не хочет бросить институт и пойти работать. А ей же надо и за квартиру платить, и кушать, желательно не пустые макароны, а что-то существенное!
Но это - частный случай. обычно, все проявляется менее заметно. А мне вот интересно, ребенка рожают для себя (куколку-игрулечку), потом то, что родили кормят и растят ибо реально обязаны раз родили. ребенок вырос и почему он чем-то кому-то обязан, кроме себя самого?! при этом я не против того, что мы помогаем родителям мужа раз уж можем, тем более, люди достойные и любимые! они не просят и тем более, не требуют, не навешивают обязательств, но мы сами хотим!
Как же так, что некоторым родителям дети сами хотят помочь, а у некоторых - непрекращающаяся война поколений?
Но это - частный случай. обычно, все проявляется менее заметно. А мне вот интересно, ребенка рожают для себя (куколку-игрулечку), потом то, что родили кормят и растят ибо реально обязаны раз родили. ребенок вырос и почему он чем-то кому-то обязан, кроме себя самого?! при этом я не против того, что мы помогаем родителям мужа раз уж можем, тем более, люди достойные и любимые! они не просят и тем более, не требуют, не навешивают обязательств, но мы сами хотим!
Как же так, что некоторым родителям дети сами хотят помочь, а у некоторых - непрекращающаяся война поколений?
Re: Почему родители хотят хорошо жить за счет детей?
Я о таких вещах даже не задумываюсь, потому что те, кто сильно по такому поводу переживают, пытаются за счет своего ребенка нажиться. А мне хотя бы ребеночка завести... Для меня сейчас это самая главная цель в жизни, а ничего не получается и это так ужасно и страшно:( Уже свои анализы сдала, по моей части все нормально, теперь ищу где сделать спермограмму мужу. Может проблема по его части и поэтому у нас не получается завести ребеночка. Тогда буду пробовать уговорить его на ЭКО и подбор донорского материала для зачатия, потому что для нас это будет единственным шансом завести ребенка.
Re: Почему родители хотят хорошо жить за счет детей?
Буцефалия писал(а):Я о таких вещах даже не задумываюсь, потому что те, кто сильно по такому поводу переживают, пытаются за счет своего ребенка нажиться. А мне хотя бы ребеночка завести... Для меня сейчас это самая главная цель в жизни, а ничего не получается и это так ужасно и страшно:( Уже свои анализы сдала, по моей части все нормально, теперь ищу где сделать спермограмму мужу. Может проблема по его части и поэтому у нас не получается завести ребеночка. Тогда буду пробовать уговорить его на ЭКО и подбор донорского материала для зачатия, потому что для нас это будет единственным шансом завести ребенка.
Да, у Вас гораздо труднее сложности… Здоровье весьма важная неотъемлемая часть жизни и о ней нужно всегда заботится… Удачи вам ваших начинаниях.
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