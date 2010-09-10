Почему родители хотят хорошо жить за счет детей?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Почему родители хотят хорошо жить за счет детей?

Сообщение Изаура » Сегодня, 14:36

Я заметила, что очень многие родители стремятся реализовать в своих детях то, чего не добились сами. И при этом. ребенок потом непременно родителям обязан! обязан обеспечивать их старость. У некоторых родителей доходит до абсурда! Мать нашего знакомого сидит дома безработная потому что "я за свою жизнь уже наработалась, хватит!", а он по ее мнению неблагодарный сын потому что не хочет бросить институт и пойти работать. А ей же надо и за квартиру платить, и кушать, желательно не пустые макароны, а что-то существенное!

Но это - частный случай. обычно, все проявляется менее заметно. А мне вот интересно, ребенка рожают для себя (куколку-игрулечку), потом то, что родили кормят и растят ибо реально обязаны раз родили. ребенок вырос и почему он чем-то кому-то обязан, кроме себя самого?! при этом я не против того, что мы помогаем родителям мужа раз уж можем, тем более, люди достойные и любимые! они не просят и тем более, не требуют, не навешивают обязательств, но мы сами хотим!

Как же так, что некоторым родителям дети сами хотят помочь, а у некоторых - непрекращающаяся война поколений?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Почему родители хотят хорошо жить за счет детей?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 15:42

Я о таких вещах даже не задумываюсь, потому что те, кто сильно по такому поводу переживают, пытаются за счет своего ребенка нажиться. А мне хотя бы ребеночка завести... Для меня сейчас это самая главная цель в жизни, а ничего не получается и это так ужасно и страшно:( Уже свои анализы сдала, по моей части все нормально, теперь ищу где сделать спермограмму мужу. Может проблема по его части и поэтому у нас не получается завести ребеночка. Тогда буду пробовать уговорить его на ЭКО и подбор донорского материала для зачатия, потому что для нас это будет единственным шансом завести ребенка.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Почему родители хотят хорошо жить за счет детей?

Сообщение Изаура » Сегодня, 17:37

Буцефалия писал(а):Я о таких вещах даже не задумываюсь, потому что те, кто сильно по такому поводу переживают, пытаются за счет своего ребенка нажиться. А мне хотя бы ребеночка завести... Для меня сейчас это самая главная цель в жизни, а ничего не получается и это так ужасно и страшно:( Уже свои анализы сдала, по моей части все нормально, теперь ищу где сделать спермограмму мужу. Может проблема по его части и поэтому у нас не получается завести ребеночка. Тогда буду пробовать уговорить его на ЭКО и подбор донорского материала для зачатия, потому что для нас это будет единственным шансом завести ребенка.



Да, у Вас гораздо труднее сложности… Здоровье весьма важная неотъемлемая часть жизни и о ней нужно всегда заботится… Удачи вам ваших начинаниях.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей