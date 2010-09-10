Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки
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Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки
Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки. Кредит в банке одобрить не хотят, не могу подтвердить доходы. Какие выходы у меня есть?
Re: Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки
Я в прошлом году уже брала кредит и пожалела. Мало того, что документы собирал долго и мучительно, так еще и переплат очень много. Жаль потраченного времени и денег, кредит брали на покупку станка по упаковке молока для фермы. Сейчас не хватает на покупку загородной недвижимости под расширение фермерского хозяйства, обратились онлайн сразу получили займ для ИП без залога, предложений на сайте много, возможно любую сумму взять и не нужны поручители и не получили отказ беспричинный. Больше с банками связываться не планирую и Вам советую поступить так же.
Re: Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки
Буцефалия писал(а):Я в прошлом году уже брала кредит и пожалела. Мало того, что документы собирал долго и мучительно, так еще и переплат очень много. Жаль потраченного времени и денег, кредит брали на покупку станка по упаковке молока для фермы. Сейчас не хватает на покупку загородной недвижимости под расширение фермерского хозяйства, обратились онлайн сразу получили займ для ИП без залога, предложений на сайте много, возможно любую сумму взять и не нужны поручители и не получили отказ беспричинный. Больше с банками связываться не планирую и Вам советую поступить так же.
Благодарю в помощи списались списались, консультации менеджеров выслушали. Обдумываем.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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