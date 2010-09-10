Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки

Сообщение Изаура » Сегодня, 16:04

Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки. Кредит в банке одобрить не хотят, не могу подтвердить доходы. Какие выходы у меня есть?
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 16:28

Я в прошлом году уже брала кредит и пожалела. Мало того, что документы собирал долго и мучительно, так еще и переплат очень много. Жаль потраченного времени и денег, кредит брали на покупку станка по упаковке молока для фермы. Сейчас не хватает на покупку загородной недвижимости под расширение фермерского хозяйства, обратились онлайн сразу получили займ для ИП без залога, предложений на сайте много, возможно любую сумму взять и не нужны поручители и не получили отказ беспричинный. Больше с банками связываться не планирую и Вам советую поступить так же.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Не хватает до полной суммы для покупки офисной недвижки

Сообщение Изаура » Сегодня, 17:43

Буцефалия писал(а):Я в прошлом году уже брала кредит и пожалела. Мало того, что документы собирал долго и мучительно, так еще и переплат очень много. Жаль потраченного времени и денег, кредит брали на покупку станка по упаковке молока для фермы. Сейчас не хватает на покупку загородной недвижимости под расширение фермерского хозяйства, обратились онлайн сразу получили займ для ИП без залога, предложений на сайте много, возможно любую сумму взять и не нужны поручители и не получили отказ беспричинный. Больше с банками связываться не планирую и Вам советую поступить так же.


Благодарю в помощи списались списались, консультации менеджеров выслушали. Обдумываем.
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