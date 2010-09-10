Прием лома
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Прием лома
Купили дачу, хозяева отдали со всем, что тут было. Начали наводить порядок и столько железок лишних насобирали, что ужас. Как думаете, у нас их на металлолом примут?
Re: Прием лома
Добрый день. Это зависит от того, что вы там насобирали, хотя в пунктах приема берут практически все. Я вам вот сюда https://www.lom-msk.ru/cherniy/ советую обратиться, мы с мамой в свое время сдавали оставшиеся в гараже запчасти на авто. Их было не продать, состояние не то. По деньгам не помню, что вышло, но прилично так. Тоже сначала звонили, спрашивали, возьмут или нет, но все забрали без проблем.
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