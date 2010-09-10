1xbet так ли хороша?
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1xbet так ли хороша?
1xbet так ли хороша? Весь ютуб завален рекламой, все топовые блогеры о ней говорят. А как у них условия по ставкам, по выводу денег, по другим нюансам? Я в беттинге новичок, поэтому пока не совсем понимаю, на что обращать внимание в первую очередь. Подскажите, пожалуйста, люди разбирающиеся. Скачал их приложение https://freesoft.ru/android/1xbet , пока вникаю в интерфейс. Ставить собираюсь на футбол.
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