1xbet так ли хороша?

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

1xbet так ли хороша?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 00:21

1xbet так ли хороша? Весь ютуб завален рекламой, все топовые блогеры о ней говорят. А как у них условия по ставкам, по выводу денег, по другим нюансам? Я в беттинге новичок, поэтому пока не совсем понимаю, на что обращать внимание в первую очередь. Подскажите, пожалуйста, люди разбирающиеся. Скачал их приложение https://freesoft.ru/android/1xbet , пока вникаю в интерфейс. Ставить собираюсь на футбол.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость