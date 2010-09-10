Руководство по выбору правильного сварочного аппарата не подскажете?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1310
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Руководство по выбору правильного сварочного аппарата не подскажете?

Сообщение zevc » Сегодня, 13:35

Руководство по выбору правильного сварочного аппарата не подскажете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1304
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Руководство по выбору правильного сварочного аппарата не подскажете?

Сообщение klonik » Сегодня, 13:36

По работе ищите или для дома прикупить сварочный аппарат хотите? Рекомендую ознакомиться со статьей https://proakkym.ru/obzor/rukovodstvo-p ... o-agregata в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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