Покупка недвижимости в Дубае
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Покупка недвижимости в Дубае
Хочу купить недвижимость в Дубае, как не ошибиться с выбором и избежать рисков?
Re: Покупка недвижимости в Дубае
Через риелторов мне кажется безопасно брать... Хотя всякое бывает. Вот https://flatinfo.ru/articles/2023/pokup ... hat_riskov неплохая статья по данной теме, автор как раз разбирает разные ситуации. Так что почитайте внимательно.
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