Покупка недвижимости в Дубае

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1305
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка недвижимости в Дубае

Сообщение klonik » Сегодня, 17:28

Хочу купить недвижимость в Дубае, как не ошибиться с выбором и избежать рисков?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1310
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка недвижимости в Дубае

Сообщение zevc » Сегодня, 17:33

Через риелторов мне кажется безопасно брать... Хотя всякое бывает. Вот https://flatinfo.ru/articles/2023/pokup ... hat_riskov неплохая статья по данной теме, автор как раз разбирает разные ситуации. Так что почитайте внимательно.
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