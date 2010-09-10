Сообщение zevc » Сегодня, 18:05

Кто живет в своем доме, у вас есть чердак? Мы когда строились, как-то о нем не думали. Нет, пространство под крышей есть, без него никак при строительстве было не обойтись. Но вот полноценного помещения нет. И все, кто об этом узнает, говорят, что так нельзя.