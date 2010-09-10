Лестница

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1310
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Лестница

Сообщение zevc » Сегодня, 18:05

Кто живет в своем доме, у вас есть чердак? Мы когда строились, как-то о нем не думали. Нет, пространство под крышей есть, без него никак при строительстве было не обойтись. Но вот полноценного помещения нет. И все, кто об этом узнает, говорят, что так нельзя.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1305
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Лестница

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Почему? У нас тоже чердака нет, дом построен шесть лет назад. От него отказались, когда стали смотреть чердачные лестницы и прикидывать, зачем он нужен. Оказалось, что ни зачем, никаких практических функций помещение в себе не несет. У всех знакомых, которые живут в новых домах, ситуация аналогичная. Нет смысла никакого от чердака, никто его уже давно не делает.
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