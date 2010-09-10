Лестница
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Лестница
Кто живет в своем доме, у вас есть чердак? Мы когда строились, как-то о нем не думали. Нет, пространство под крышей есть, без него никак при строительстве было не обойтись. Но вот полноценного помещения нет. И все, кто об этом узнает, говорят, что так нельзя.
Re: Лестница
Почему? У нас тоже чердака нет, дом построен шесть лет назад. От него отказались, когда стали смотреть чердачные лестницы и прикидывать, зачем он нужен. Оказалось, что ни зачем, никаких практических функций помещение в себе не несет. У всех знакомых, которые живут в новых домах, ситуация аналогичная. Нет смысла никакого от чердака, никто его уже давно не делает.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: klonik и 4 гостя