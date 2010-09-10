Аппарат SMAS Utims-A3
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Аппарат SMAS Utims-A3
Кто ходит в салоны красоты, к косметологам – как вы выбираете места? По врачу, по отзывам или по услугам? Мы только планируем открытие, хотелось бы понять, как быстро клиентскую базу набрать. Оборудование пока еще не закупили, поэтому вопрос по процедурам открыт.
Re: Аппарат SMAS Utims-A3
Аппарат ультразвукого лифтинга Utims-A3 берите в первую очередь! У нас когда в салоне такой появился, народа стало в пять раз больше. Конечно, сначала пришлось промо-акцию провести, первым клиентам процедуры со скидкой делали. Сейчас уже работает сарафанное радио, минимум один человек в день звонит узнать, когда можно будет записаться на ультразвуковой лифтинг именно у нас.
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