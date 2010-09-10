Сообщение zevc » Сегодня, 18:50

Кто ходит в салоны красоты, к косметологам – как вы выбираете места? По врачу, по отзывам или по услугам? Мы только планируем открытие, хотелось бы понять, как быстро клиентскую базу набрать. Оборудование пока еще не закупили, поэтому вопрос по процедурам открыт.