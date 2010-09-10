Аппарат SMAS Utims-A3

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1310
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аппарат SMAS Utims-A3

Сообщение zevc » Вчера, 18:50

Кто ходит в салоны красоты, к косметологам – как вы выбираете места? По врачу, по отзывам или по услугам? Мы только планируем открытие, хотелось бы понять, как быстро клиентскую базу набрать. Оборудование пока еще не закупили, поэтому вопрос по процедурам открыт.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1306
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аппарат SMAS Utims-A3

Сообщение klonik » Вчера, 20:38

Аппарат ультразвукого лифтинга Utims-A3 берите в первую очередь! У нас когда в салоне такой появился, народа стало в пять раз больше. Конечно, сначала пришлось промо-акцию провести, первым клиентам процедуры со скидкой делали. Сейчас уже работает сарафанное радио, минимум один человек в день звонит узнать, когда можно будет записаться на ультразвуковой лифтинг именно у нас.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей