Мебель
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Мебель
Всем привет, подскажите, а детскую мебель можно где-то купить в рассрочку? Хочется как-то создать ребенку уют в комнате, детскую атмосферу, а то раскладное кресло и старый стол уж слишком печально смотрятся. А денег особо нет.
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