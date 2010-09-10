Сообщение zevc » Вчера, 19:05

Всем привет, подскажите, а детскую мебель можно где-то купить в рассрочку? Хочется как-то создать ребенку уют в комнате, детскую атмосферу, а то раскладное кресло и старый стол уж слишком печально смотрятся. А денег особо нет.