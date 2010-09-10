Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1310
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Вчера, 19:05

Всем привет, подскажите, а детскую мебель можно где-то купить в рассрочку? Хочется как-то создать ребенку уют в комнате, детскую атмосферу, а то раскладное кресло и старый стол уж слишком печально смотрятся. А денег особо нет.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1306
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 20:47

Доброго времени суток, очень вас понимаю, хочется ребенку дать все самое лучшее, даже когда не на что) Посмотрите здесь, мы полностью обставляли комнату ребенку в рассрочку, у них очень хорошие условия, сразу не всегда есть возможность набрать такую сумму, чтобы взять все необходимое. А так и ребенок уже в хоромах живет, и вы без особого напряга рассчитываетесь)
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