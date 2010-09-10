Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:01

Нужно заказать приличный объем бензина, семьсот литров. Обзвонила несколько компаний, у всех предложения плюс-минус одинаковые. Переживаю, что привезут разбавленный, получать за плохое качество потом мне. Подскажите, как исключить этот момент?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1313
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 49 минут назад

Звоните по компаниям еще раз и спрашивайте есть ли у них анализ бензина лаборатория. Если есть лаборатория, то заказывайте – такие условия только у тех, кто дорожит репутацией. Там и качество топлива проверяется регулярно, и для клиента могут подготовить любые документы. Хуже всего работать с перекупами, эти товарищи по итогу вообще ни за что не отвечают, вот у них с качеством проблемы.
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