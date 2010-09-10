Сообщение klonik » Сегодня, 14:01

Нужно заказать приличный объем бензина, семьсот литров. Обзвонила несколько компаний, у всех предложения плюс-минус одинаковые. Переживаю, что привезут разбавленный, получать за плохое качество потом мне. Подскажите, как исключить этот момент?