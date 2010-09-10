Подскажите
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Подскажите
Нужно заказать приличный объем бензина, семьсот литров. Обзвонила несколько компаний, у всех предложения плюс-минус одинаковые. Переживаю, что привезут разбавленный, получать за плохое качество потом мне. Подскажите, как исключить этот момент?
Re: Подскажите
Звоните по компаниям еще раз и спрашивайте есть ли у них анализ бензина лаборатория. Если есть лаборатория, то заказывайте – такие условия только у тех, кто дорожит репутацией. Там и качество топлива проверяется регулярно, и для клиента могут подготовить любые документы. Хуже всего работать с перекупами, эти товарищи по итогу вообще ни за что не отвечают, вот у них с качеством проблемы.
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