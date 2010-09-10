Сообщение klonik » Сегодня, 15:37

Вы с возрастом стали покупать более дорогую косметику для ухода за собой или нет? Смотрю на свое окружение, все с бюджетных марок перешли на дорогие. Кто-то вообще исключительно в аптеке начал покупать. Все, кроме меня – я почему-то разницы не вижу.