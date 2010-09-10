Косметика

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Косметика

Сообщение klonik » Сегодня, 15:37

Вы с возрастом стали покупать более дорогую косметику для ухода за собой или нет? Смотрю на свое окружение, все с бюджетных марок перешли на дорогие. Кто-то вообще исключительно в аптеке начал покупать. Все, кроме меня – я почему-то разницы не вижу.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1313
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Косметика

Сообщение zevc » Сегодня, 17:15

Мне тридцать и я покупаю хорошую косметику. Не дорогую, но намного лучше той, что была у меня десять лет назад. Причина не в возрасте, просто раньше не было магазина beautery.ru, где я все заказываю. Купить что-то стоящее было сложно – либо из-за границы заказывать, либо покупать в аптеке. И то и другое мне и сейчас по цене не подходит, но переживаний нет.
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