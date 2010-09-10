Косметика
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Косметика
Вы с возрастом стали покупать более дорогую косметику для ухода за собой или нет? Смотрю на свое окружение, все с бюджетных марок перешли на дорогие. Кто-то вообще исключительно в аптеке начал покупать. Все, кроме меня – я почему-то разницы не вижу.
Re: Косметика
Мне тридцать и я покупаю хорошую косметику. Не дорогую, но намного лучше той, что была у меня десять лет назад. Причина не в возрасте, просто раньше не было магазина beautery.ru, где я все заказываю. Купить что-то стоящее было сложно – либо из-за границы заказывать, либо покупать в аптеке. И то и другое мне и сейчас по цене не подходит, но переживаний нет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость