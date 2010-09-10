Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:09

Никогда бы не подумала, что оптовые поставки могу обернуться тем, что мы останемся ни с чем. Новый клиент, три раза все нормально по оплате было, на четвертый раз треть суммы перевел и все, на связь не выходит. И вот как теперь с него деньги забирать? Через суд?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1313
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 56 минут назад

Конечно, других вариантов все равно у вас нет. Чтобы время не затягивать, к ним тут проконсультируйтесь с чего начинать. Там, по-моему, все начинается с досудебной претензии. Ваш должник либо на нее отвечает, либо вы идете в суд взыскивать. Что касается самой ситуации – неприятно, но бывает. Сотрудничайте по предоплате, это надежней всего.
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