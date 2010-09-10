Подскажите
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Подскажите
Никогда бы не подумала, что оптовые поставки могу обернуться тем, что мы останемся ни с чем. Новый клиент, три раза все нормально по оплате было, на четвертый раз треть суммы перевел и все, на связь не выходит. И вот как теперь с него деньги забирать? Через суд?
Re: Подскажите
Конечно, других вариантов все равно у вас нет. Чтобы время не затягивать, к ним тут проконсультируйтесь с чего начинать. Там, по-моему, все начинается с досудебной претензии. Ваш должник либо на нее отвечает, либо вы идете в суд взыскивать. Что касается самой ситуации – неприятно, но бывает. Сотрудничайте по предоплате, это надежней всего.
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