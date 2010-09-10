Сообщение klonik » Сегодня, 16:09

Никогда бы не подумала, что оптовые поставки могу обернуться тем, что мы останемся ни с чем. Новый клиент, три раза все нормально по оплате было, на четвертый раз треть суммы перевел и все, на связь не выходит. И вот как теперь с него деньги забирать? Через суд?