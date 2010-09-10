Выбор брокера
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Выбор брокера
Ищу брокера, который не просто возьмет мои деньги под управление, но научит ими грамотно распоряжаться. Потому что хочу сама отвечать за все, а не полагаться на опыт управляющего, который по итогу никому ничего гарантировать не может. Есть у нас такие?
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