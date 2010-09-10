Выбор брокера

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Выбор брокера

Сообщение zevc » Вчера, 11:37

Ищу брокера, который не просто возьмет мои деньги под управление, но научит ими грамотно распоряжаться. Потому что хочу сама отвечать за все, а не полагаться на опыт управляющего, который по итогу никому ничего гарантировать не может. Есть у нас такие?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1311
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Выбор брокера

Сообщение klonik » Вчера, 17:46

Наверное, вам ctpayshes подойдет. Точно знаю, что у них есть собственная программа обучения новичков трейдингу, которую очень хвалят. Причем учиться у них можно бесплатно вроде как, данные к курсу предоставляют всем зарегистрировавшимся. Советую посмотреть, может и подойдет. А так, вообще, сейчас в сети очень много информации на тему торговли, нужно только поискать.
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