Выбор брокера
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Выбор брокера
Ищу брокера, который не просто возьмет мои деньги под управление, но научит ими грамотно распоряжаться. Потому что хочу сама отвечать за все, а не полагаться на опыт управляющего, который по итогу никому ничего гарантировать не может. Есть у нас такие?
Re: Выбор брокера
Наверное, вам ctpayshes подойдет. Точно знаю, что у них есть собственная программа обучения новичков трейдингу, которую очень хвалят. Причем учиться у них можно бесплатно вроде как, данные к курсу предоставляют всем зарегистрировавшимся. Советую посмотреть, может и подойдет. А так, вообще, сейчас в сети очень много информации на тему торговли, нужно только поискать.
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