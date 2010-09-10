Сообщение klonik » Вчера, 17:56

Здравствуйте, автор, вы хоть что-нибудь про акции знаете? Нужно сначала почитать, как происходит продажа, чтобы что-то покупать. Объясню вам на примере fraydrid, брокера, с которым я работаю. Лот – это то, что доступно для покупки. В лоте может быть любое количество акций, как одна, так и сто одна. Часть лота вы купить не можете, только полностью. Соответственно, если хотите ровно одну акцию, ищите лоты под этот запрос.