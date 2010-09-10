Выбор брокера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Выбор брокера
Кто-то занимается покупкой акций, можете мне объяснить, как взять одну штуку – сколько не читала на эту тему, так и не нашла, как эта возможность работает. Везде какие-то лоты предлагаются, которые мне не нужны как бы вообще.
Re: Выбор брокера
Здравствуйте, автор, вы хоть что-нибудь про акции знаете? Нужно сначала почитать, как происходит продажа, чтобы что-то покупать. Объясню вам на примере fraydrid, брокера, с которым я работаю. Лот – это то, что доступно для покупки. В лоте может быть любое количество акций, как одна, так и сто одна. Часть лота вы купить не можете, только полностью. Соответственно, если хотите ровно одну акцию, ищите лоты под этот запрос.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость