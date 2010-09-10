Выбор брокера

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1315
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Выбор брокера

Сообщение zevc » Вчера, 11:53

Кто-то занимается покупкой акций, можете мне объяснить, как взять одну штуку – сколько не читала на эту тему, так и не нашла, как эта возможность работает. Везде какие-то лоты предлагаются, которые мне не нужны как бы вообще.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1311
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Выбор брокера

Сообщение klonik » Вчера, 17:56

Здравствуйте, автор, вы хоть что-нибудь про акции знаете? Нужно сначала почитать, как происходит продажа, чтобы что-то покупать. Объясню вам на примере fraydrid, брокера, с которым я работаю. Лот – это то, что доступно для покупки. В лоте может быть любое количество акций, как одна, так и сто одна. Часть лота вы купить не можете, только полностью. Соответственно, если хотите ровно одну акцию, ищите лоты под этот запрос.
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