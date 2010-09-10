Нужен зимний сад под ключ
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Нужен зимний сад под ключ
В конце весны - начале лета собираюсь начать делать косметический ремонт в доме, также хочу пристроить зимний сад. Опыта подобного у меня никогда не было, поэтому хотелось бы послушать людей знающих. Оптимальные формы помещения, освещения, рекомендуемые типы растений и так далее. Сколько будет стоить зимний сад под ключ в Москве и к кому обратиться?
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