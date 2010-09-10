Преимущества обучения программированию на Java в ИПАП
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Преимущества обучения программированию на Java в ИПАП
Преимущества обучения программированию на Java в ИПАП знает кто?
Re: Преимущества обучения программированию на Java в ИПАП
Я вот тоже в этом направлении двигаюсь. Хочу изменить свою жизнь и карьеру разом. Довелось сталкиваться с таким вопросом на днях, так повезло выйти вот на этот https://vkirove.ru/news/2023/07/21/osno ... eniya.html материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Рекомендую ознакомится, потом не поленитесь отписать помогло или нет) Люблю давать полезные советы)
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