Преимущества обучения программированию на Java в ИПАП

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1313
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Преимущества обучения программированию на Java в ИПАП

Сообщение klonik » Сегодня, 16:26

Преимущества обучения программированию на Java в ИПАП знает кто?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1317
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Преимущества обучения программированию на Java в ИПАП

Сообщение zevc » Сегодня, 16:36

Я вот тоже в этом направлении двигаюсь. Хочу изменить свою жизнь и карьеру разом. Довелось сталкиваться с таким вопросом на днях, так повезло выйти вот на этот https://vkirove.ru/news/2023/07/21/osno ... eniya.html материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Рекомендую ознакомится, потом не поленитесь отписать помогло или нет) Люблю давать полезные советы)
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