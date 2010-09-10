Язык программирования Python, где применяется и в чём преимущества?
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Язык программирования Python, где применяется и в чём преимущества?
Язык программирования Python, где применяется и в чём преимущества?
Re: Язык программирования Python, где применяется и в чём преимущества?
У меня многие питон начали изучать, сейчас на волне популярности всего связанного с IT куча народу стремиться в эту отрасль. Вот https://art-assorty.ru/89004-yazyk-prog ... estva.html читайте статью, там эта тема как раз раскрывается. Материал написан очень понятно.
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