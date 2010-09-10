Язык программирования Python, где применяется и в чём преимущества?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1317
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Язык программирования Python, где применяется и в чём преимущества?

Сообщение zevc » Сегодня, 16:47

Язык программирования Python, где применяется и в чём преимущества?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1313
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Язык программирования Python, где применяется и в чём преимущества?

Сообщение klonik » 54 минуты назад

У меня многие питон начали изучать, сейчас на волне популярности всего связанного с IT куча народу стремиться в эту отрасль. Вот https://art-assorty.ru/89004-yazyk-prog ... estva.html читайте статью, там эта тема как раз раскрывается. Материал написан очень понятно.
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