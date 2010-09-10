Сообщение klonik » Сегодня, 17:55

Приветствую, у меня ребенок не на шутку заинтересовался брейк дансом, на занятия ходит с удовольствием, походу это его призвание) Задал мне задачу, нужна ему специальная шапка, только не сказал, где их продают. Может кто знает?