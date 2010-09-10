Подскажите
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Подскажите
Приветствую, у меня ребенок не на шутку заинтересовался брейк дансом, на занятия ходит с удовольствием, походу это его призвание) Задал мне задачу, нужна ему специальная шапка, только не сказал, где их продают. Может кто знает?
Re: Подскажите
Доброго времени суток, хорошее занятие вы ребенку нашли, это и пластика, и спорт, всегда будет в хорошей физической форме. Главное, чтобы быстро не разонравилось, детям как-то быстро все наскучивать начинает. Шапочки такие посмотрите тут beatstreetshop.ru, вы возраст не сказали, но там есть и детские, и для подростков, и на взрослых видела. Она специально предназначена для кручения на голове.
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