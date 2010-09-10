Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1316
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:01

Здравствуйте, подскажите, где можно купить белую маскировочную сеть? Привезли материалы на дачу, мы там дом строим, уж сильно он на фоне белого снега в глаза бросается, уже не спрятать, так хоть прикрыть немного от чужих глаз)
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:02

Доброго времени суток, вы ее натягивать будете или просто ей укрывать? От влаги не спасет, но от лишних глаз укроет точно) В Мастере маскировки можно купить маскировочную сеть в белом цвете, там размер как раз идет подходящий - 12 на 18 метров, но она кажется идет только с защитой от тепловизора. Хотя, может я и ошибаюсь, я мельком видела, особо не вникала)
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