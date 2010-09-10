Сообщение klonik » Сегодня, 18:01

Здравствуйте, подскажите, где можно купить белую маскировочную сеть? Привезли материалы на дачу, мы там дом строим, уж сильно он на фоне белого снега в глаза бросается, уже не спрятать, так хоть прикрыть немного от чужих глаз)