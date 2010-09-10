Выбор брокера
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Выбор брокера
С мужем в свое время решили, что будет обучать трейдингу вместе, но по отдельности. То есть он своим занимается, я своим, друг к другу не лезем. И все бы ничего, вот только я выбрала сбербанк, который постоянно висит. На что сменить можно, у мужа ВТБ, туда не хочу.
Re: Выбор брокера
На reseller market holdings, очень советую, брокер что надо. У них нет такой громкой рекламы как у банков, зато стабильность работы на высоте. То, что вы работаете в разных приложениях, это разумный подход – брокеры хоть и считаются надежным ребятами, но мы все знаем, что произойти может что угодно. И к банкам в этом случае доверия меньше всего, у меня так точно.
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