Сообщение zevc » Сегодня, 20:36

На reseller market holdings, очень советую, брокер что надо. У них нет такой громкой рекламы как у банков, зато стабильность работы на высоте. То, что вы работаете в разных приложениях, это разумный подход – брокеры хоть и считаются надежным ребятами, но мы все знаем, что произойти может что угодно. И к банкам в этом случае доверия меньше всего, у меня так точно.