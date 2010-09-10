Выбор брокера

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1316
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Выбор брокера

Сообщение klonik » Сегодня, 18:31

С мужем в свое время решили, что будет обучать трейдингу вместе, но по отдельности. То есть он своим занимается, я своим, друг к другу не лезем. И все бы ничего, вот только я выбрала сбербанк, который постоянно висит. На что сменить можно, у мужа ВТБ, туда не хочу.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1320
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Выбор брокера

Сообщение zevc » Сегодня, 20:36

На reseller market holdings, очень советую, брокер что надо. У них нет такой громкой рекламы как у банков, зато стабильность работы на высоте. То, что вы работаете в разных приложениях, это разумный подход – брокеры хоть и считаются надежным ребятами, но мы все знаем, что произойти может что угодно. И к банкам в этом случае доверия меньше всего, у меня так точно.
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