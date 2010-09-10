Доставка рабочих до места работы и обратно, Питер
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Доставка рабочих до места работы и обратно, Питер
Из Питера есть люди на форуме? Ваша компания использует свой собственный служебный транспорт для развозки людей или пользуется услугами подрядчиков? Мне нужно найти проверенную контору, которая осуществляет доставку рабочих до места работы и обратно на большом автобусе. Микроавтобус не подходит.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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