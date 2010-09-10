Доставка рабочих до места работы и обратно, Питер

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Доставка рабочих до места работы и обратно, Питер

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:21

Из Питера есть люди на форуме? Ваша компания использует свой собственный служебный транспорт для развозки людей или пользуется услугами подрядчиков? Мне нужно найти проверенную контору, которая осуществляет доставку рабочих до места работы и обратно на большом автобусе. Микроавтобус не подходит.
Можете порекомендовать кого?
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