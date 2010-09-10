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Сплинтер Гость RZN.info Сообщения: 50 Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11 Крем для губ Цитата Сообщение Сплинтер » 56 минут назад



Многие известные косметические фирмы выпускают гигиенические помады одного или нескольких типов: питательную для защиты от морозного воздуха, помаду с ультрафиолетовым фильтром – для пляжей и горнолыжных курортов, увлажняющую для защиты от слишком сухого воздуха, бальзам с комплексом витаминов и питательных веществ.



На сегодняшний день обилие гигиенических помад способно поставить в тупик любого покупателя. Какая помада лучше: дорогая от известного бренда или дешевая от отечественного производителя? Ведь пользуются этим средством всей семьей, значит, и качество должно быть на высоте и удовлетворять всех. По отзывам покупателей, лидер гигиенической продукции – Бельведер. И к слову, купить



В состав гигиенической помады могут входить продукты пчеловодства – мед и пчелиный воск, масла – жожоба, абрикосовое, какао и касторовое. Экстракты ромашки и календулы, алоэ вера обеспечивают ранозаживляющее и противовоспалительное действие, восстанавливают, смягчают кожу. Почти обязательный компонент – сквален, он выполняет функцию переносчика активных веществ и кроме того является хорошим антиоксидантом.



Для восстановления кожи губ гигиеническую помаду наносят на ночь, а для защиты от различных негативных факторов окружающей среды – каждый раз перед выходом на улицу. Помните, что некоторые натуральные компоненты гигиенических помад подвержены разложению, поэтому пользоваться открытым тюбиком можно не дольше, чем 3-4 месяц Губы подвержены неблагоприятному влиянию окружающей среды ничуть не меньше, чем кожа лица и тела. Но если регулярный уход за кожей давно стал привычным практически для каждой женщины, то губам традиционно уделяют внимание исключительно в холодное время года и летнюю жару. Зимой губы могут обветриваться, шелушиться и трескаться под воздействием холодного ветра и низких температур. Гигиенические помады предохраняют губы от этих факторов, придают легкий натуральный блеск, часто имеют еще и заживляющее свойство, что важно для уже поврежденной кожи губ.Многие известные косметические фирмы выпускают гигиенические помады одного или нескольких типов: питательную для защиты от морозного воздуха, помаду с ультрафиолетовым фильтром – для пляжей и горнолыжных курортов, увлажняющую для защиты от слишком сухого воздуха, бальзам с комплексом витаминов и питательных веществ.На сегодняшний день обилие гигиенических помад способно поставить в тупик любого покупателя. Какая помада лучше: дорогая от известного бренда или дешевая от отечественного производителя? Ведь пользуются этим средством всей семьей, значит, и качество должно быть на высоте и удовлетворять всех. По отзывам покупателей, лидер гигиенической продукции – Бельведер. И к слову, купить крем для губ данной компании, не составит особого труда.В состав гигиенической помады могут входить продукты пчеловодства – мед и пчелиный воск, масла – жожоба, абрикосовое, какао и касторовое. Экстракты ромашки и календулы, алоэ вера обеспечивают ранозаживляющее и противовоспалительное действие, восстанавливают, смягчают кожу. Почти обязательный компонент – сквален, он выполняет функцию переносчика активных веществ и кроме того является хорошим антиоксидантом.Для восстановления кожи губ гигиеническую помаду наносят на ночь, а для защиты от различных негативных факторов окружающей среды – каждый раз перед выходом на улицу. Помните, что некоторые натуральные компоненты гигиенических помад подвержены разложению, поэтому пользоваться открытым тюбиком можно не дольше, чем 3-4 месяц Вернуться к началу

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