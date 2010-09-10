Подскажите
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Подскажите
Приветствую, подскажите, где можно найти хорошего ландшафтного дизайнера? Обращались к частнику - не понравилось совершенно, не проект, а какой-то вертеп мне на участке нарисовали. У меня есть пожелания, которые должны быть в обязательном порядке.
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