Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:05

Приветствую, подскажите, где можно найти хорошего ландшафтного дизайнера? Обращались к частнику - не понравилось совершенно, не проект, а какой-то вертеп мне на участке нарисовали. У меня есть пожелания, которые должны быть в обязательном порядке.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость