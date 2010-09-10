Сообщение zevc » Вчера, 13:05

Приветствую, подскажите, где можно найти хорошего ландшафтного дизайнера? Обращались к частнику - не понравилось совершенно, не проект, а какой-то вертеп мне на участке нарисовали. У меня есть пожелания, которые должны быть в обязательном порядке.