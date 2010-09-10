Подскажите
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Подскажите
Приветствую, подскажите, где можно найти хорошего ландшафтного дизайнера? Обращались к частнику - не понравилось совершенно, не проект, а какой-то вертеп мне на участке нарисовали. У меня есть пожелания, которые должны быть в обязательном порядке.
Re: Подскажите
Здравствуйте, мы тоже как-то к частнику обращались, это оказалось долго, муторно и безрезультатно. Нам соседи посоветовали компанию Кедр, вот ссылка на их сайт kedr.agency, работать с компанией, у которой и свой штат дизайнеров, и свои бригады - намного удобнее. Они свой проект доводят до логического завершения самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.
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