Сообщение zevc » Вчера, 13:11

Как выйти на прямого производителя топлива, чтобы у него оптом брать? Было сделано несколько попыток, каждый раз на той стороне вместо производителя перекупы оказывались. Непонятно, конечно, как такое может быть, может тут кто что подскажет?