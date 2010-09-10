Подскажите
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Подскажите
Как выйти на прямого производителя топлива, чтобы у него оптом брать? Было сделано несколько попыток, каждый раз на той стороне вместо производителя перекупы оказывались. Непонятно, конечно, как такое может быть, может тут кто что подскажет?
Re: Подскажите
Ой, нас в свое время на дизель евро 5 цена у производителя привлекла, так мы просто зашли на официальный сайт, собрали все номера что там есть и начали обзванивать. По итогу сам производитель нам дл контакты базы, где мы можем брать топливо, напрямую они мелким покупателям его просто не отпускают. До сих пор сотрудничаем, выходит выгодно. Можете попробовать нашу схему, должна подойти.
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