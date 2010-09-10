Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1325
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 13:11

Как выйти на прямого производителя топлива, чтобы у него оптом брать? Было сделано несколько попыток, каждый раз на той стороне вместо производителя перекупы оказывались. Непонятно, конечно, как такое может быть, может тут кто что подскажет?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1321
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:22

Ой, нас в свое время на дизель евро 5 цена у производителя привлекла, так мы просто зашли на официальный сайт, собрали все номера что там есть и начали обзванивать. По итогу сам производитель нам дл контакты базы, где мы можем брать топливо, напрямую они мелким покупателям его просто не отпускают. До сих пор сотрудничаем, выходит выгодно. Можете попробовать нашу схему, должна подойти.
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