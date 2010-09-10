Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:16

Муж у друга взял машину, в рассрочку. Уж не знаю, как они там и о чем договаривались, но суть в том, что через месяц машина потребовала ремонта. Все бы ничего, но авто из США, поэтому с запчастями проблемы. Я думаю, что сделку нужно откатить, муж говорит, что все нормально. Кто прав?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость