Сообщение zevc » Вчера, 13:16

Муж у друга взял машину, в рассрочку. Уж не знаю, как они там и о чем договаривались, но суть в том, что через месяц машина потребовала ремонта. Все бы ничего, но авто из США, поэтому с запчастями проблемы. Я думаю, что сделку нужно откатить, муж говорит, что все нормально. Кто прав?