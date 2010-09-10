Подскажите
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Подскажите
Муж у друга взял машину, в рассрочку. Уж не знаю, как они там и о чем договаривались, но суть в том, что через месяц машина потребовала ремонта. Все бы ничего, но авто из США, поэтому с запчастями проблемы. Я думаю, что сделку нужно откатить, муж говорит, что все нормально. Кто прав?
Re: Подскажите
Не вижу никакой проблемы - здесь на американские машины есть любые запчасти. Понятное дело, что в салоне напрямую сейчас вы их не купите, потому что эти авто для нашего рынка все еще остаются редкостью. Но в целом это вообще не проблема, не стоит раздувать из мухи слона. Другое дело, что машина была продана из-за того, что ваш друг знал, что скоро понадобится ремонт и просто от нее избавился.
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