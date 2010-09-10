Фильмы
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Фильмы
Посоветуйте какой-нибудь пятничный триллер, чтобы было страшно и небанально. Конкретно ужастики меня не интересуют, в подростковом возрасте пересмотрела, выработался к ним какой-то иммунитет. Мне бы что-нибудь такое, необычное, чтобы было интересно.
Re: Фильмы
Вы знаете, сейчас редкие фильмы отвечают вашему запросу. Если только Уровень тревоги: Полночь могу вам посоветовать посмотреть. Это в частности психологический триллер, поэтому ощущения в процессе просмотра весьма интересные. Причем создатели наравне с психологией туда бахнули мистики, по итогу довольно достойное кино получилось. Мне, по крайней мере, понравилось.
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