Сообщение zevc » Вчера, 13:29

Посоветуйте какой-нибудь пятничный триллер, чтобы было страшно и небанально. Конкретно ужастики меня не интересуют, в подростковом возрасте пересмотрела, выработался к ним какой-то иммунитет. Мне бы что-нибудь такое, необычное, чтобы было интересно.