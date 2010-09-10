Фильмы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1325
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Фильмы

Сообщение zevc » Вчера, 13:29

Посоветуйте какой-нибудь пятничный триллер, чтобы было страшно и небанально. Конкретно ужастики меня не интересуют, в подростковом возрасте пересмотрела, выработался к ним какой-то иммунитет. Мне бы что-нибудь такое, необычное, чтобы было интересно.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1321
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Фильмы

Сообщение klonik » Вчера, 22:48

Вы знаете, сейчас редкие фильмы отвечают вашему запросу. Если только Уровень тревоги: Полночь могу вам посоветовать посмотреть. Это в частности психологический триллер, поэтому ощущения в процессе просмотра весьма интересные. Причем создатели наравне с психологией туда бахнули мистики, по итогу довольно достойное кино получилось. Мне, по крайней мере, понравилось.
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