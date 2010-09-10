Платы
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Платы
Здравствуйте, наши молодые пытливые умы решили модернизировать производимую нами продукцию, хотим произвести пробную партию нового оборудования, подскажите, где можно приобрести небольшую партию многослойных печатных плат?
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