Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1325 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Платы Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 15:50 Здравствуйте, наши молодые пытливые умы решили модернизировать производимую нами продукцию, хотим произвести пробную партию нового оборудования, подскажите, где можно приобрести небольшую партию многослойных печатных плат? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»