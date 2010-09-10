Платы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1325
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Платы

Сообщение zevc » Сегодня, 15:50

Здравствуйте, наши молодые пытливые умы решили модернизировать производимую нами продукцию, хотим произвести пробную партию нового оборудования, подскажите, где можно приобрести небольшую партию многослойных печатных плат?
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