Платы
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Платы
Здравствуйте, наши молодые пытливые умы решили модернизировать производимую нами продукцию, хотим произвести пробную партию нового оборудования, подскажите, где можно приобрести небольшую партию многослойных печатных плат?
Re: Платы
Доброго времени суток, завидую вашим молодым дарованиям, раз вы готовы менять имеющиеся производства на что-то новое, что возможно и не принесет ожидаемой прибыли. Посмотрите на сайте компании «Сайфон Технолоджис», у них есть многослойная плата любой модификации, если ваши технологические требования окажутся выше, то у них существует возможность произвести для вас усложненные варианты.
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