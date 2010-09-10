Диплом бакалавра
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Диплом бакалавра
Скажите покупал ли кто уже диплом бакалавра на сайте uadiplomy? Цены там гораздо ниже чем в других подобных местах. Мне бы очень нужно было купить в ближайшее время такой диплом. Есть шанс с ним получить повышение по работе.
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