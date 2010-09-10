Диплом бакалавра

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Диплом бакалавра

Сообщение Шапошникова » 10 минут назад

Скажите покупал ли кто уже диплом бакалавра на сайте uadiplomy? Цены там гораздо ниже чем в других подобных местах. Мне бы очень нужно было купить в ближайшее время такой диплом. Есть шанс с ним получить повышение по работе.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей