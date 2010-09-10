Сообщение zevc » Вчера, 21:12

Здравствуйте, у меня завтра братики хотят в гости приехать, я работаю, раньше никто не отпустит, готовить катастрофически некогда. Подскажите, двух крупных прожорливых мальчиков чем вкусно и сытно можно накормить?