Пироги

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1327
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Пироги

Сообщение zevc » Вчера, 21:12

Здравствуйте, у меня завтра братики хотят в гости приехать, я работаю, раньше никто не отпустит, готовить катастрофически некогда. Подскажите, двух крупных прожорливых мальчиков чем вкусно и сытно можно накормить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Пироги

Сообщение klonik » Вчера, 22:28

Приветствую, ну тут надо понимать, что ваши прожорливые мальчики любят? Мои, например, очень уважают выпечку, я тоже ее очень люблю, но сама с тестом не особо дружу, поэтому если они ко мне в гости заваливаются - беру пироги на заказ в Австерии, это безумно вкусно. Тонкое тесто, вкусное, и прям много-много начинки, тоже безумно вкусной. Так что очень рекомендую!
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