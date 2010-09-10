Пироги
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Пироги
Здравствуйте, у меня завтра братики хотят в гости приехать, я работаю, раньше никто не отпустит, готовить катастрофически некогда. Подскажите, двух крупных прожорливых мальчиков чем вкусно и сытно можно накормить?
Re: Пироги
Приветствую, ну тут надо понимать, что ваши прожорливые мальчики любят? Мои, например, очень уважают выпечку, я тоже ее очень люблю, но сама с тестом не особо дружу, поэтому если они ко мне в гости заваливаются - беру пироги на заказ в Австерии, это безумно вкусно. Тонкое тесто, вкусное, и прям много-много начинки, тоже безумно вкусной. Так что очень рекомендую!
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