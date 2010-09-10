Женское нижнее белье
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Женское нижнее белье
Ваши мужья покупают вам нижнее белье в подарок или нет? У меня БМ от одних только мыслей фыркать начинал, что типа это не мужское занятие. Нынешний муж наоборот, может даже без повода купить красивый комплект и просто так подарить. И не знаю, кто из этих двух прав.
Re: Женское нижнее белье
Оба, что тут гадать то. У всех свое видение на то, что должен женское нижнее белье покупать. Возможно, первого вашего мужа так воспитали, что это все фу, это все лишнее и вообще он к этому отношения иметь не должен. Второму, может, нравится ваша фигура, он любит вас и хочет вас видеть красивой. И то, и другое полная норма. Тут куда важнее как вы к этому моменту относитесь, не смущает ли вас это.
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